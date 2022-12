Christopher Nkunku plus proche que jamais de Chelsea

L'avenir de Christopher Nkunku semble se dessiner. Lui qui a manqué la Coupe du Monde au Qatar à la dernière minute suite à une blessure, observe pour l'instant le parcours des Bleus depuis chez lui, en Allemagne. Mais son avenir semble se dessiner bien loin de la Bundesliga. En effet, lui qui est annoncé avec insistance un peu partout en Europe depuis la saison dernière, devrait finalement prendre la direction de Chelsea dès juillet prochain.

Le nouveau propriétaire du club londonien Todd Boehly a fait de l'attaquant du RB Leipzig sa priorité, lui qui souhaite rebâtir Chelsea avec un effectif plus jeune. L'officialisation du transfert n'a pas encore été officialisée, mais Fabrizio Romano y est allé de son célèbre "Here We Go !" au sujet de Christopher Nkunku chez les Blues. Le journaliste italien, toujours très fiable en terme de transfert, tweete aujourd'hui que le deal est "signé et scellé" et que le joueur de Leipzig s'engagera officiellement avec Chelsea à partir de "juillet 2023". Les Blues réalisent, déjà, un très gros coup sur le mercato.

Christopher Nkunku deal, signed and sealed — here we go now confirmed. All documents and contracts are also signed, it’s 100% closed. 🔵🤝🏻 #CFC



French striker can be considered new Chelses player, starting from July 2023. It’s all signed/sealed with RB Leipzig and player side. pic.twitter.com/u0gOytyM4U