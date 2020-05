Le possible départ de l'entraîneur marseillais André Villas-Boas a généré plusieurs rumeurs et les noms de coaches susceptibles de remplacer le technicien marseillais défilent dans la presse depuis quelques jours. Le journal L'Equipe évoquait notamment des contacts entre le coach lillois Christophe Galtier et l'OM. Sondé à ce sujet par la Voix du Nord, l'entraîneur des Dogues a fermement et laconiquement démenti ces bruits par SMS : "Ce n’est que ragots et pure invention", a-t-il indiqué. Sous contrat avec le LOSC jusqu'au 30 juin 2021, Galtier pourra donc y poursuivre sa mission.