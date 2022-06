Christian Gomis (ex-PSG) signe au Budapest Honved (officiel)

Christian Gomis quitte la Bulgarie pour la Hongrie. Arrivé au terme de son contrat au Lokomotiv Plovdiv, le défenseur sénégalais s'est engagé pour deux ans en faveur du Budapest Honved, 9e du dernier championnat, qui disposera d'une option sur une troisième année. Victime d’insultes racistes en mai lors d’un match de championnat, le joueur de 23 ans se dit aujourd'hui soulagé de changer d'air, lui qui avait précédemment refusé de prolonger avec le Lokomotiv Plovdiv.

« Continuer à grandir »

« Je suis content de franchir un cap en venant en Hongrie, je suis très heureux d’arriver dans un club structuré et ambitieux, déclare la recrue à Football365 Afrique. Mes ambitions avec Honved sont de continuer à grandir et à apprendre, et surtout réaliser une grosse saison avec l’équipe. » Passé par la réserve du Paris Saint-Germain, le natif de Dakar suscitait également l'intérêt dans le Golfe, en D2 turque et en L2 française. « Je suis très heureux de rejoindre Budapest Honved », a conclu Christian Gomis.