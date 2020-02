Christian Eriksen (Tottenham) : « J’ai lu que j’étais le méchant dans le vestiaire »

Le dossier Christian Eriksen a traîné en longueur avant de connaître son dénouement lors du Mercato hivernal. Le milieu de terrain danois a décidé de s’engager avec l’Inter Milan, à six mois de la fin de son contrat. Une situation contractuelle qui a naturellement été la porte ouverte à toutes les rumeurs dans la presse. Et dont le milieu de 27 ans a finalement souffert : « En Angleterre, quand vous avez un contrat court, c'est comme si vous deviez vous en aller tout de suite, a-t-il expliqué dans une interview accordée à la BBC. Vous êtes parti. J'ai joué 30 matches comme si c'était des matches d'adieux. (...) Si vous avez un contrat court, vous êtes le mouton noir. J'ai porté le chapeau pour beaucoup de choses, j'ai été le "bad guy". J'ai lu que j'étais le méchant dans le vestiaire, que depuis que j'avais dit vouloir partir, je n'avais plus rien à faire là ».



Eriksen n’a été titularisé qu’à cinq reprises sous José Mourinho et a donc été relégué au second plan durant la fin de son aventure anglaise. « J'ai été très honnête, je ne voulais pas cacher mes intentions comme beaucoup de joueurs le font. Chacun est différent... moi j'ai voulu exprimer mes souhaits publiquement », a-t-il justifié. Aujourd’hui, c’est une nouvelle page qui s’ouvre pour lui en Serie A.