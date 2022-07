Christian Eriksen d'accord avec Manchester United

Le joueur de 30 ans, revenu au football avec l'équipe de Brentford fin février, huit mois après son arrêt cardiaque en plein match à l'Euro 2021, doit encore passer une visite médicale avant de s'engager formellement. Le Danois vit avec un défibrillateur depuis cet accident le 12 juin contre la Finlande à l'Euro et avait dû quitter l'Inter Milan où il était sous contrat, car la réglementation italienne interdit aux joueurs d'évoluer en Serie A avec ce type d'appareil. Il s'était tourné vers le club londonien qui compte une forte légion danoise dans son staff et son effectif. Avec les Bees, il a disputé 11 matches et inscrit un but, montrant qu'il n'avait rien perdu de son talent et de sa vision du jeu avec 4 passes décisives Eriksen semble avoir fini par céder à la cour assidue que lui livraient les Red Devils depuis des semaines.

Convoité aussi par Tottenham, où il a évolué entre 2013 et 2020, il pourrait rejoindre finalement Erik Ten Hag, ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam, club dont le Danois avait porté le maillot avant de rejoindre la Premier League. Pour Manchester United, ce serait une très belle prise et surtout la première d'un mercato estival jusque là dominé par les départs, notamment de Paul Pogba, en fin de contrat, et la bouderie de Cristiano Ronaldo, absent lundi matin à la reprise de l'entraînement, pour "raisons familiales", selon les médias. Le Portugais chercherait une porte de sortie, peu motivé à l'idée de jouer la Ligue Europa au lieu de la Ligue des champions et de n'être qu'un lointain outsider pour le titre en Premier League. Sixième seulement du championnat la saison passée, Manchester United doit totalement se reconstruire sous la houlette de Ten Hag.