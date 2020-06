Resté en France en attendant un feu vert pour rentrer en Chine, Cédric Bakambu en profite pour faire le point sur sa carrière, qui a pris un tour nouveau en janvier 2018, à son départ de Villarreal pour le Beijing Guoan contre un montant record. « La Chine a pour le moment encore ses frontières fermées aux étrangers, je ne peux pas aller à Pékin, donc j'attends des nouvelles, déclare l'attaquant international congolais à RFI. Mais j'ai envie d’y retourner, depuis décembre ça commence à faire long. Je me suis préparé, je me tiens prêt. J'ai envie de retrouver la compétition, je suis un sportif de haut niveau. Ça me manque, et mon club est là-bas pour le moment. »

Bakambu : « La Chine n'est pas une retraite ! »



Lié au club coaché par Bruno Genesio jusqu'en décembre 2021, Cédric Bakambu n'écarte pas l'idée d'un retour « en Liga ou en Europe, mais on verra quand ça se fera. J’ai encore un an et demi de contrat à remplir en Chine, je suis bien à Pékin, je le respecterai. » Lui qui fut proche de rejoindre l'hiver dernier le FC Barcelone n'éprouve pas d'amertume face à ce transfert raté. « Il n'y a même pas eu de déception, assure l'ancien Sochalien. Cela aurait été un beau bonus, je ne m'y attendais pas, c'étaient les dernières heures du Mercato et j'avais d'autres pistes plus concrètes, mais c'est passé. En plus, être convoité par le Barça est très flatteur et me motive pour la suite, parce que j’ai toujours dans un coin de ma tête ce come-back en Europe. Savoir qu'une telle écurie me convoitait décuple ma motivation. La Chine n’est pas une retraite, j’ai seulement 29 ans ! »