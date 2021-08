Chelsea : Zouma out, Koundé in ?

Si Chelsea possède une surface financière qui lui permet quelques folies, comme de faire revenir Romelu Lukaku pour 115 millions d’euros cet été, le club londonien ne veut plus empiler les joueurs, comme à une certaine époque. Même si son effectif a déjà de quoi en faire pâlir plus d’un. Il suffisait d’ailleurs de regarder le banc de touche dimanche dernier face à Arsenal, avec notamment Kanté, Ziyech, Werner, Thiago Silva, Ben Chilwell ou encore Zouma, tous remplaçants au coup d’envoi…



Mais ce dernier est sur le point de s’en aller. Et le départ de Kurt Zouma va permettre aux Blues d’accélérer dans le dossier menant à son successeur, son compatriote Jules Koundé. D’après The Independent, les Hammers auraient accepté de payer 30 millions pour débaucher le défenseur français de 26 ans. Plus que le coût de ce transfert, c’est surtout un accord avec un joueur désireux de rester dans la capitale anglaise qui devait être trouvé.

Une clause de départ à 90 millions

Selon L’Equipe, c’est désormais chose faite. L’accord aurait été scellé mardi avec l’ancien Stéphanois, qui doit passer sa visite médicale mercredi et s’engager dans la foulée avec le club entraîné par David Moyes, vainqueur, comme celui de Thomas Tuchel, de ses deux premiers matchs de la saison. Une fois cette signature scellée, les Blues pourront concentrer leurs efforts sur Koundé. Les deux parties seraient tombées d’accord et il ne resterait plus qu’à convaincre Séville.



Du côté andalou, on assure que les Anglais n’ont pas encore formulé d’offre officielle pour leur joueur de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2024. Et qu’il possède une clause de départ de l’ordre de 90 millions d’euros. Ce qui est un peu trop pour Chelsea, qui pourrait toutefois réussir à faire – légèrement – baisser le prix de l’international tricolore. Mais il ne va pas falloir trop tarder, car le mercato ferme ses portes dans quelques jours…