Chelsea : Une première offre pour Aubameyang ?

Chelsea serait passé à l'action concernant Pierre-Emerick Aubameyang. Corrigés ce week-end en Premier League sur la pelouse de Leeds (3-0), les Blues courtisent l'attaquant du FC Barcelone depuis plusieurs semaines et d'après les informations de la Cadena Cope, une première offre à hauteur de 15 millions d'euros (plus divers bonus) aurait été transmise ce mardi matin par le club anglais au Barça. Arrivé au Camp Nou l’hiver dernier en provenance d'Arsenal, le natif de Laval est barré par la concurrence notable de Robert Lewandowski en Espagne et pourrait donc envisager un retour à Londres auprès d'un entraîneur qu'il connaît particulièrement bien.

Un départ éventuel qui favoriserait l'inscription de Koundé

En effet, Thomas Tuchel a déjà eu Aubameyang sous ses ordres au Borussia Dortmund, entre 2015 et 2017. Un éventuel départ d' Aubameyang vers Chelsea pourrait être une aubaine pour le Barça sur le plan financier comme sur le plan sportif. D'une part cela permettrait une rentrée de liquidités afin d'être dans les clous financiers de la Liga pour l'exercice 2022-2023 ; d'autre part cela pourrait engendrer, selon les informations de la Cope, l'inscription de Jules Koundé pour la saison de Liga.



Pour le moment, les dirigeants du Barça se trouvent en effet dans l’incapacité d’inscrire le Français pour disputer le championnat d'Espagne. Cela a d'ailleurs provoqué l'agacement de Xavi après le succès obtenu sur la pelouse de la Real Sociedad dimanche soir (1-4). "Évidemment, chacun doit regarder ses propres intérêts et son propre avenir et tout le monde veut trouver une solution le plus rapidement possible. Nous voulons Jules Koundé dans l'équipe et je suis agacé parce qu'il s'entraîne très bien en ce moment et que nous ne pouvons pas le faire jouer", s'est-il emporté. Si il n'est pas enregistré d'ici au 1er septembre prochain, date de clôture du mercato estival en Espagne, alors l'international tricolore sera libre de s'engager dans la formation de son choix.