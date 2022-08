Ayant perdu deux attaquants importants cet été, en l’occurrence Romelu Lukaku et Timo Werner, Thomas Tuchel veut à tout prix un renfort dans ce secteur d’ici le 1er septembre prochain. Et il a une idée bien précise sur l’élément qu’il souhaite voir débarquer à Stamford Bridge. Il s’agit de son ancien protégé au Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang.

Le Barça sur le point de céder

L’attaquant gabonais appartient au Barça, mais le club catalan cherche à s’en débarrasser depuis la signature de Robert Lewandowski. Les responsables blaugrana attendent de recevoir une bonne offre pour libérer l’ancien stéphanois. Et, à en croire The Athletic, il se peut que leurs exigences aient été satisfaites.



Pour les services d’Aubameyang, Chelsea aurait proposé 17,5M€ plus Marcos Alonso. Le latéral espagnol faisait partie des joueurs que convoitait Barcelone dernièrement. Il y a de bonnes chances pour que les dirigeants catalans répondent favorablement à cette offre. Et pour ce qui est des termes personnels entre le joueur et le club acquéreur, il ne devrait pas y avoir d’obstacle majeur à surmonter. Le retour d’Aubame en Premier League est donc en passe de se concrétiser.