Chelsea : Un troisième club londonien pour Giroud ?

Soucieux de retrouver le premier plan du football français, Tottenham espère enrôler un attaquant de qualité lors du prochain mercato. Un avant-centre aguerri et qui viendrait épauler Harry Keane aux avant-postes. José Mourinho, le coach de l’équipe, aurait soumis à sa direction une liste de plusieurs noms. Et en tête de cette liste figure un Français, en la personne d’Olivier Giroud. C'est ce que rapporte le quotidien The Express. The Special One apprécie beaucoup le profil du champion du monde et il le perçoit comme la solution idoine à ses problèmes offensifs. Giroud comme Gallas ? Arracher Giroud au rival de Chelsea ne sera cependant pas facile. Ça l’aurait été il y a encore quelques semaines vu que le champion du monde arrivait au terme de son bail du côté de Stamford Bridge, mais ses responsables l’ont depuis prolongé. « C’était mon destin de continuer à Chelsea », a notamment déclaré l’ancien Montpélliérain après avoir paraphé son engagement. Cela étant, Mourinho se veut confiant. Il estime qu’en mettant la main sur l’Allemand Timo Werner, les Blues seraient plus enclins à se séparer de leur Frenchie. Et c’est là qu’il compte passer à l’offensive. S'il rejoint Tottenham, Giroud découvrira son troisième club londonien puisqu'il est aussi passé par Arsenal auparavant. Un parcours similaire à celui qu'avait effectué William Gallas il y a une dizaine d'années.