Alors que son transfert à l'Inter Milan a du plomb dans l'aile, Olivier Giroud aurait un nouveau point de chute. L'attaquant de Chelsea aurait tapé dans l’œil de la Lazio Rome selon les informations du journaliste de Sky Italia Gianluca Di Marzio, qui est généralement très bien informé. À noter que les dirigeants de Chelsea ne laisseront partir Giroud que s'ils parviennent à obtenir la signature du joueur de Naples Dries Mertens, convoité par les Blues cet hiver.



Le coach de l'Inter Antonio Conte a confié en conférence de presse qu'il n'attendait plus personne cet hiver après l'arrivée du milieu danois Christian Eriksen : « Si j'attends encore quelque chose? Non. Nous avons essayé de travailler intelligemment pour améliorer cette équipe et je pense que l'objectif est atteint », a estimé Conte. Pour Giroud, c'est donc la Lazio ou rien.