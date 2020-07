Chelsea, un mercato bien anticipé

Digne plutôt que Chilwell ?

Chelsea n’a pas tardé. Mercredi dernier, le 1juillet, Hakim Ziyech et Timo Werner sont officiellement devenus des joueurs des Blues, même. Werner, qui a terminé samedi dernier sa saison avec le RB Leipzig, avec qui il ne prendra donc pas part aux quarts de finale de la Ligue des champions au mois d’août, est en vacances, a confirmé son futur entraîneur Frank Lampard en conférence de presse.L’ancien mythique milieu de terrain a également confié que l’international marocain va attendre encore un peu avant de débarquer, notamment en raison de la quarantaine de 14 jours imposée le 8 juin par l’Angleterre pour éviter une résurgence de l’épidémie de coronavirus. Même si, et que l’ex-joueur de l’Ajax Amsterdam devrait donc bientôt pouvoir rejoindre son nouveau club.

Dotée d’une patte gauche chirurgicale, qui avait notamment fait beaucoup de dégâts quand le club néerlandais a enchanté l’Europe en atteignant le dernier carré de la Ligue des champions en 2018-2019, Ziyech va apporter toute sa créativité aux Blues, qui pourront aussi compter sur Werner pour empiler les buts. Car celui qui a signé un doublé à Augsbourg la semaine dernière pour clôturer son aventure à Leipzig aura tout de même réussi à inscrire 28 buts cette saison en Bundesliga.



Un championnat où, après Christian Pulisic et donc Werner, le club londonien pourrait de nouveau aller piocher. Car Chelsea s’intéresse fortement à Kai Havertz, le prodige de Leverkusen. Une piste à près de 100 millions d’euros officiellement abandonnée par le Bayern Munich, ce dont pourrait profiter le club de Roman Abramovich. Qui va aussi chercher à se renforcer défensivement.

Si Ben Chilwell était la cible principale au poste d’arrière gauche, Leicester demande beaucoup d’argent pour son international anglais, et les Blues pourraient se rabattre sur Lucas Digne. Le nom de Declan Rice, défenseur ou milieu de terrain à West Ham et chez les Three Lions, circule également. A ce rythme-là, Chelsea risque d’avoir fière allure dans quelques mois…