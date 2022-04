La Lazio et Chelsea préparent un gros mouvement. Selon The Sun, les Italiens auraient entamé des discussions avec Chelsea, l'ancien entraîneur des Blues Maurizio Sarri souhaitant retrouver le milieu de terrain Ruben Loftus-Cheek. La Lazio s'est résignée à perdre la superstar serbe Sergej Milinkovic-Savic, évaluée à 60 millions de livres sterling, alors que des géants européens comme Manchester United, le PSG et la Juventus lui tournent autour.

Un joueur très convoité

Et la récente renaissance de Loftus-Cheek à Stamford Bridge a accru l'intérêt de Sarri. La Lazio envisagerait un prêt d'une saison pour le joueur de 26 ans avec une option d'achat en 2023. Mais cela pourrait changer si Sarri parvient à faire le ménage cet été dans le club de Serie A (7e). L'AS Rome de José Mourinho, Everton et West Ham sont également sur les rangs pour le joueur international anglais aux dix sélections.