Dix ans après son arrivée chez les U18 du Chelsea FC, Andreas Christensen va poursuivre son aventure ailleurs. Alors que son contrat avec les Blues prendra fin le 30 juin prochain, l'international danois aujourd'hui âgé de vingt-six ans devrait prendre la direction de la Liga où le FC Barcelone l'attend de pied ferme. Autre joueur appelé à faire ses bagages, Danny Drinkwater va quitter un club avec lequel il n'a joué que vingt-trois matchs en cinq saisons.



C'est ce vendredi que Chelsea a officialisé le départ d'Andreas Christensen. Sur son site internet, le club londonien a publié un communiqué laconique dans lequel il "remercie Andreas (Christensen) pour sa contribution (au) succès (du club) au cours de la dernière décennie". Il lui a enfin souhaité "bonne chance dans sa future carrière". Avec les Blues, le Danois a joué 161 matchs et a inscrit deux buts. Il a également remporté une Ligue des champions, une Ligue Europa et une Coupe du monde des clubs.

Drinkwater, l'échec retentissant

Pour Danny Drinkwater, le bilan est bien moins reluisant puisque depuis son transfert de Leicester en 2017, l'homme de trente-deux ans n'a jamais réussi à s'imposer et a enchaîné les prêts dans des clubs de second plan (Burnley, Kasimpasa, Reading). À noter enfin que Charly Musonda et Jake Clarke-Salter, deux produits issus du centre de formation du club, vont également quitter Stamford Bridge.