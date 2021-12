Chelsea est contraint de faire sans Ben Chilwell jusqu’à la fin de la saison en cours. L’international anglais est indisponible pour cause de blessure. Face à ce coup dur, les Londoniens ne resteront pas les bras croisés, ils étudient les différentes possibilités de renfort. Deux joueurs français émergent comme de possibles solutions. Il y a Lucas Digne, mais aussi Théo Hernandez.

Un dossier compliqué pour Chelsea

En effet, selon The Guardian, l’arrière de l’AC Milan plait également à Thomas Tuchel, le coach des Blues. Cette piste ne sera cependant pas facile à concrétiser. D’abord parce qu’enrôler le Rossonerro en plein milieu de la saison s’apparente à une opération aussi coûteuse que compliquée. Et aussi parce que le joueur n’a pas spécialement envie de quitter la Lombardie. Enfin, si jamais il venait à être mis sur le marché, le PSG pourrait aussi se positionner afin de le faire signer. Autant d’obstacles qui devraient ainsi amener Chelsea à privilégier son remplaçant en Bleu.