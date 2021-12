Le club londonien de Chelsea commence à se préparer à l’idée de perdre Antonio Rüdiger lors de la prochaine intersaison. Le solide défenseur allemand sera alors en fin de contrat et il a jusque-là refusé toutes les offres de prolongation qui lui ont été proposées. Son nom circule avec insistance du côté du Real Madrid en ce moment. Afin d’anticiper cette perte importante, les Blues se sont mis dès maintenant en quête d’un autre défenseur de qualité. Et leur dévolu se serait porté sur Wesley Fofana, le Français de Leicester City.

Tuchel en a fait sa priorité

Ce dernier a beau n’avoir joué aucun match cette saison en raison d’une grave blessure, il intéresse fortement Thomas Tuchel. L'entraîneur allemand a déjà pu mesurer ses qualités. En 2020, avec le PSG, il l’avait affronté en finale de la Coupe de France. Aujourd’hui à la tête de Chelsea, il est persuadé que l’ex-Stéphanois incarne une excellente option pour son arrière-garde. Et ce, en dépit de son vécu limité au plus haut niveau. Fofana ayant déjà fait ses preuves dans l’élite anglaise. Sa première saison à Leicester City a été exceptionnelle et lui a valu les éloges de toutes parts. Le faire venir serait aussi une opération beaucoup moins couteuse que la signature de Jules Koundé, l’autre cible pour ce poste.