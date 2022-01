Le défenseur de la Juventus, Alex Sandro, ferait actuellement l'objet d'un intérêt de la part de Chelsea si l’on se fie à ce que révèle la Gazzetta dello Sport. Les Blues sont à la recherche d'une couverture supplémentaire au poste d'arrière gauche après avoir vu Ben Chilwell se retrouver sur le flanc pour une longue durée à cause d’une blessure.

La Juventus pas opposée à son départ

Alex Sandro intéresse donc Chelsea et il coûtera probablement beaucoup moins cher que les 26 millions d'euros que la Juve a payés pour le signer en 2015 en provenance de Porto, vu qu’il entre dans les 18 derniers mois de son contrat. Cette saison, chez les Bianconeri, l’international brésilien a disputé 27 matches, dont 20 comme titulaire. Il compte aussi un but marqué.