Wesley Fofana est annoncé actuellement comme future recrue de Chelsea. Le club londonien multiplie les offensives pour essayer de le faire signer. Leicester City résiste pour l’instant à ses approches mais un deal reste très probable.



Thomas Tuchel, le coach des Blues, n’a pas confirmé cette piste nommément, mais il a reconnu que son arrière-garde avait besoin d’être rajeunie. Kalidou Koulibaly (31 ans), Thiago Silva (37 ans) et César Azpilicueta (32 ans) ont débuté lors de la victoire contre Everton (1-0), samedi à Goodison Park.

Tuchel attend beaucoup de Fofana

"C'est beaucoup d'expérience, ils ont leur qualité et ils savent ce qu'ils font, a commencé par souligner l’entraineur allemand à The Evening Standard. Mais, nous devons également nous assurer d'avoir une nouvelle génération pour prendre la relève dans les prochaines années mais les gars sont forts c'est pourquoi ils sont sous contrat et les gars ont notre confiance. Il doit y avoir un équilibre. Je pense que c'est nécessaire. Le jeu en général est très physique et exige beaucoup. Telle est la situation."



L’ancien coach parisien a aussi mis en avant l’apport que pourrait avoir Fofana s’il venait à débarquer dans son équipe : « Le rythme doit être au point et la vitesse doit être au point. Chez toutes les recrues, il est nécessaire qu’il y ait cette qualité de jouer en un contre un, que vous puissiez défendre l'espace si nécessaire avec des courses à grande vitesse."