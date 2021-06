Thomas Tuchel est récompensé pour son excellent travail réalisé à la tête de Chelsea en l’espace de cinq mois. Après avoir mené les Blues sur le toit de l’Europe, avec la conquête de la prestigieuse Ligue des Champions, l’Allemand s’est vu offrir un nouveau contrat de la part de ses dirigeants. Désormais, il est lié jusqu’en 2024 avec la formation londonienne.

Tuchel, un entraineur comblé

"Je suis reconnaissant pour l'expérience et très heureux de faire partie de la famille Chelsea. Il y a beaucoup plus à venir et nous attendons avec impatience nos prochaines étapes avec ambition et anticipation", a déclaré l’intéressé après avoir signé son contrat.