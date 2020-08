Chelsea : Tout comme Willian, Pedro annonce son départ

Une page se tourne à Chelsea. Après l'élimination au stade des 8es de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich samedi soir, Willian a annoncé qu'il quittait les Blues , lui qui a été imité par Pedro.Blessé à l'épaule depuis la finale de la FA Cup perdue face à Arsenal, Pedro est désormais attendu à la Roma selon différentes sources, lui qui était en fin de bail chez les pensionnaires de Stamford Bridge.[...] J'ai fait le bon choix, j'emporte avec moi des souvenirs merveilleux et inoubliables. De nouveaux défis et triomphes viendront à coup sûr », a ainsi écrit l'ancien joueur du Barça dans son communiqué, lui qui compte un titre de champion d'Angleterre (2017), une Cup (2018) et une Ligue Europa (2019) remportés avec les Blues.