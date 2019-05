Chelsea toujours interdit de recrutement

Infligée en première instance, suite au recrutement de plusieurs joueurs mineurs étrangers, l’interdiction de recrutement prononcée en février dernier contre Chelsea pour les deux prochaines périodes de transfert, soit jusqu’en 2020, a été confirmée en appel par la Fédération internationale de football (Fifa). "La Commission d'appel de la Fifa a confirmé l'interdiction de l'enregistrement de nouveaux joueurs, tant au niveau national qu'international pour les deux périodes d'inscription (...) Cette interdiction s'appliquait à l'ensemble du club - à l'exception des équipes féminines et de futsal - et n'empêchait pas la libération des joueurs", indique un communiqué publié mercredi par l’instance internationale. Et si Chelsea est autorisé à recruter des joueurs âgés de moins de seize ans, dans le respect des textes et des règlements, l'amende de 600 000 francs suisses, soit d'environ 530 000 euros, infligée au club, est elle maintenue.

Sarri n'est pas inquiet

Les conséquences n’en sont pas moins lourdes pour le club de Roman Abramovich, à peine qualifié pour la prochaine Ligue des champions et qui n’aura pas en l’état la possibilité de remplacer certains de ses joueurs, et non des moindres, annoncés sur le départ. A commencer bien sûr par Eden Hazard, sur lequel lorgne avec toujours plus d’insistance le Real Madrid de Zidane… Et quid de la situation d’un Olivier Giroud, prêt à quitter le club pour retrouver le temps de jeu qu’il mérite, mais qui pourrait dans un tel contexte être retenu avec la levée de l’option pour une saison supplémentaire. La dernière transaction concernant Christian Pulisic ne sera a priori pas affectée par cette mesure, selon Sky Sports, à la différence des prêts de Mateo Kovacic et Gonzalo Higuain, dont les signatures définitives ne sont pas envisageables.





Un contexte dans lequel on apprenait l’intérêt de l’AS Rome pour le manager des Blues Maurizio Sarri, que de telles perspectives pourraient aussi inciter à envisager son avenir sous un nouveau jour… (voir par ailleurs). Même si le technicien transalpin, à la veille de la demi-finale retour de Ligue Europa contre Francfort (21 heures), a déclaré en conférence de presse son intention d'honorer son contrat, tout en s'appuyant sur les joueurs en prêt et la formation.

Chelsea, à l’annonce de la décision, a confirmé son intention de ne pas en rester là: "Le club est très déçu que l'interdiction de transfert de deux périodes d'inscription consécutives n'ait pas été annulée. Chelsea FC réfute catégoriquement les conclusions de la Commission d'appel de la Fifa. Le club a agi conformément à la réglementation applicable et interjettera appel de la décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS)."