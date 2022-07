Chelsea : Thomas Tuchel a refusé Cristiano Ronaldo

Une équipe en moins dans le dossier Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d'Or, qui serait dans le viseur d'un club saoudien pour un montant astronomique, n'ira pas à Chelsea durant ce mercato estival. Courtisé par les Blues et désireux de quitter Manchester United, l'attaquant âgé de 37 ans - repoussé récemment par le PSG - ne s'engagera pas à Chelsea. Le troisième du dernier exercice de Premier League s'est longtemps montré sur le coup, notamment via des discussions entre son nouveau propriétaire, Todd Boehly, et l'agent du joueur, Jorge Mendes.

Tuchel privilégie le collectif

Actuellement lié à Manchester United jusqu’en 2023, et absent de la tournée estivale des Red Devils pour un motif de problème familial, Ronaldo n'a pas emballé Thomas Tuchel, selon des informations du Daily Mail. Lors d'une réunion avec Boehly, le technicien allemand aurait notamment mis en avant le côté négatif qu’une superstar focalise l’attention sur elle, au détriment du collectif. Ainsi, à l'issue de ladite réunion, Chelsea a pris la décision d'abandonner ce dossier. Un Chelsea qui, pour rappel, a enregistré la signature pour les 5 prochaines saisons de Raheem Sterling, en provenance de Manchester City, contre 56 millions d’euros mercredi.



Du côté de Manchester United, Erik ten Hag, le nouvel entraîneur du club, a déjà affirmé son opinion sur le sujet. "On prévoit la saison avec Ronaldo. C'est tout. J'ai hâte de travailler avec lui. Ronaldo n'est pas à vendre. Il fait partie de nos plans et on veut réussir ensemble", a-t-il déclaré en conférence de presse, juste avant le net succès en amical obtenu face à Liverpool (4-0).