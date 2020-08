C’est fait ! Thiago Silva est un joueur de Chelsea. Comme c’était pressenti depuis plusieurs jours, l’international brésilien s’engage avec l’équipe londonienne après la fin de son contrat avec le PSG. L’expérimenté arrière a paraphé un deal d’un an avec les Blues, avec option pour une année supplémentaire et qui pourra être levée à l’issue de l’exercice.



« Je suis très heureux de rejoindre Chelsea. Je suis ravi de faire partie de cette excitante équipe de Frank Lampard et je suis ici pour tenter de gagner des titres. A bientôt les fans de Chelsea, j'ai hâte de jouer bientôt à Stamford Bridge », a confié l’ex-Parisien après avoir signé son bail, et ce quelques heures seulement après avoir fait ses adieux à son ancien club.

Chelsea poursuit son mercato XXL



A 35 ans, Thiago Silva va donc relever un nouveau challenge. Il est le joueur le plus vieux à rejoindre Chelsea depuis Didier Drogba en 2014, mais personne n’a regardé son âge du côté de Stamford Bridge. Ses excellentes performances récentes avec le PSG en Ligue des Champions ont convaincu le board de miser sur lui. Il se murmure même que « O Monstro » va hériter d’entrée du brassard de capitaine. Cela en dit long sur l’immense cote dont il jouit déjà chez le 4e du dernier exercice de la Premier League.



Avec le recrutement de Thiago Silva, Chelsea confirme son immense ambition pour la saison à venir. L’équipe Lampard a déjà accueilli en son sein Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Timo Werner et Malang Sarr pour un investissement total de 155M€. Et une autre acquisition pourrait bientôt suivre, puisque Kai Havertz, le stratège de Leverkusen, serait tout proche de rallier la capitale anglaise.



