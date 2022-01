Chelsea : Thiago Silva prolonge son contrat

L'expérience, le leadership et les performances de Thiago Silva ont été et restent très importants pour cette équipe, nous sommes donc extrêmement heureux de prolonger son contrat d'un an. Nous attendons avec impatience son influence continue alors que nous recherchons les titres cette saison et la prochaine, en plus des qualités qui l'ont conduit à avoir un si grand impact pour nous sur et en dehors du terrain."

"Jouer ici avec Chelsea est un vrai plaisir"

ouer ici avec Chelsea est un vrai plaisir. Je n'aurais jamais pensé jouer trois ans ici dans ce grand club donc je suis très heureux de rester pour une autre saison. Je voudrais également remercier ma famille, le club, Marina et M. Abramovich pour cette opportunité. Je continuerai à tout donner pour ce club et pour les supporters, qui ont toujours été à mes côtés depuis mon arrivée", a glissé Thiago Silva. Titularisé lors du nul entre Chelsea et Liverpool, dimanche (2-2), le natif de Rio de Janeiro compte 56 matchs sous les couleurs de Chelsea.

Pour Thiago Silva, l'aventure à Chelsea continue. Élément indispensable de Thomas Tuchel chez les champions d'Europe, l'ancien élément du PSG se montre encore au niveau en Premier League comme en Ligue des Champions dans cet exercice 2021-2022.La directrice sportive, Marina Granovskaia, s'est félicitée de cette décision commune : "Celui qui a fêté sa 100ème sélection avec le Brésil en octobre dernier a valorisé sa continuité sous le maillot de Chelsea.