Le club londonien de Chelsea a vu deux de ses défenseurs centraux partir sous d’autres cieux en cette période d’intersaison, en l’occurrence Andreas Christensen et Antonio Rudiger, et ne les a pas encore remplacés. Cependant, la direction travaille d’arrache-pied en ce moment pour trouver l’élément susceptible de répondre aux attentes. Et, à en croire, le média Sky Sports son dévolu se serait porté sur Matthijs De Ligt.

La Juventus a placé la barre très haut

De Ligt fait partie des hommes forts de la Juventus de Turin. Il se plait en Italie, mais il n’a jamais fermé la porte à un transfert ailleurs. Son ancien agent, le regretté Mino Raiola, avait déclaré il y a quelques mois qu’il était ouvert à un challenge dans un autre championnat.

L’ancien de l’Ajax (22 ans) dispose d'une clause libératoire de 120 millions d’euros dans son contrat avec la Vieille Dame, qui expire en 2024. Il y a fort à parier que les Bianconeri s’opposeront à tout départ le concernant si les propositions reçues n’atteignent pas ce chiffre. Chelsea va donc devoir casser sa tirelire afin de s’offrir ce renfort.