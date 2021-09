Chelsea : Saul Niguez dernier renfort

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸

Une fin de mercato de folie

Après avoir réalisé un des gros coups du mercato en faisant revenir Romelu Lukaku, les Blues ont terminé cette dernière journée des transferts de la meilleure des manières en récupérant un des milieux de terrain les plus solides et réguliers de ces dernières années : Saul Niguez. Formé à l'Atlético de Madrid, il aura quasiment fait toute sa carrière dans la capitale madrilène, hormis un prêt au Rayo Vallecano en 2013. Il a remporté pas moins de six trophées avec les Colchoneros, dont notamment un championnat d'Espagne et deux Ligue Europa.L’international espagnol (19 sélections, 3 réalisations), qui voulait changer d'air depuis quelques temps, était même évoqué dans un échange avec Antoine Griezmann et le FC Barcelone. Il jouera finalement bien à Stamford Bridge, où une rude concurrence va l'attendre dans l'entrejeu avec Jorginho, N'Golo Kanté, Mateo Kovacic et même Mason Mount.Ce transfert est aussi lié à deux autres mouvements survenus mardi soir. Car l'Atlético a ensuite officialisé le retour d'Antoine Griezmann, lui aussi en prêt,L'attaquant de 31 ans va rejoindre un coach qu'il connaît bien avec Ronald Koeman, qui fut son entraîneur avec la sélection batave. Il arrive lui aussi sous forme de prêt, de Séville, avec option d'achat.