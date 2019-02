Chelsea: Sarri, le danger se précise

Maurizio Sarri est plus que jamais sur la défensive. Et pour cause... Au-delà du carton encaissé sur le terrain de Manchester City (0-6) le week-end dernier, c'est tout un équilibre qui est en péril. Aux 5 victoires en 5 matches pour débuter le championnat, on est passé à 3 défaites en 4 matches. Son message a de plus en plus de mal à passer et l'arrivée de Gonzalo Higuain n'y change absolument rien. Selon la presse anglaise, Sarri n'a plus qu'un mois pour inverser la tendance. Il aura d'autant plus de pain sur la planche qu'une partie des poids lourds du vestiaire commence à lui tourner le dos...