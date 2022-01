Après avoir évolué en France, en Allemagne et en Italie, Ivan Perisic est susceptible de prendre la direction de la Premier League cet hiver. Selon The Mirror, le milieu offensif croate intéresse fortement Chelsea dans l’optique d’un transfert.

Perisic plutôt que Kurzawa



Perisic a été utilisé comme arrière gauche à l'Inter Milan durant la majeure partie cette saison et Chelsea le considère comme le candidat idéal pour fournir une couverture et une compétition à Marcos Alonso. Ce dernier incarne la seule option valable à ce poste depuis la blessure de Ben Chilwell. Les champions d’Europe en titre avaient envisagé recruter Lucas Digne mais ils n’ont pas pu parvenir à un accord pour un prêt du Français. Ce dernier a finalement pris la direction d’Aston Villa dans le cadre d’un transfert définitif. Et le nom de Layvin Kurzawa, placardisé au PSG, a également circulé.



A noter que Perisic a encore six mois sur son contrat chez les Nerazzurri et sa priorité et de prolonger avec le club lombard. Mais, ses dirigeants nerazzurri ne l’entendent pas de cette oreille et cherchent plutôt à le céder à un autre club pour récupérer des sous. Affaire à suivre.