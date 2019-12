Chelsea prêt à casser sa tirelire pour Jadon Sancho

Interdit de recrutement lors du dernier mercato estival, Chelsea pourrait voir la sanction qui lui a été infligée par la FIFA levée par le TAS. Et si ce scénario venait à se produire, les responsables londoniens devraient frapper un très gros coup dès le mois de janvier prochain. Selon Goal Angleterre, ils auraient des vues sur Jadon Sancho, le stratège anglais du Borussia Dortmund. Et pour concrétiser cette piste, ils seraient enclins à faire une offre qui dépasse les 100M€.



Conscients de l’obligation qu’ils ont de se renforcer, après une intersaison 2019 qui les a surtout vus perdre Eden Hazard, les Blues seraient donc prêts à jouer leur va-tout sur Jadon Sancho. Ils sont convaincus que ce dernier serait d’un grand apport à l’équipe, surtout qu’il retrouvera Tammy Abraham et Callum Hudson-Odoi du côté de Stamford Bridge. Ce trio-là a déjà affiché une belle complicité au sein des différentes sélections de jeunes de l’Angleterre. Le milieu offensif de 19 ans se verrait, en outre, enfin offrir la possibilité de se distinguer en Premier League. Pour rappel, après avoir accompli sa formation à Manchester United, il avait été contraint à l’exil en 2017 afin de découvrir le haut niveau. D’autre part, un transfert à Londres serait aussi une échappatoire à Sancho, vu qu’il connait des moments difficiles en ce moment en Allemagne.

Manchester United est aussi sur le coup

Sur ce dossier, Chelsea n’est pas seul. Loin s’en faut. Les Blues sont notamment confrontés à la concurrence de Manchester United. Les Red Devils ont aussi fait de l’international anglais leur priorité de recrutement. Le board serait même disposé à débloquer 140M€ pour conclure cette opération. Mais, le problème qui se pose pour les Mancuniens c’est qu’ils ne peuvent pas assurer au joueur une participation à la Ligue des Champions à court terme. Actuellement, 10e de la Premier League, ils sont bien partis pour rater pour la deuxième année de suite la compétition phare du continent. Une aubaine pour Chelsea ?

