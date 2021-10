Chelsea ouvre la porte à Eden Hazard

Dernier "galactique" en date à avoir signé au Real Madrid, Eden Hazard passe pour l'instant à côté de son aventure merengue. Arrivé à l'été 2019, le Belge avait alors couté la bagatelle de plus de 110 M€ au club de Florentino Perez pour le débaucher à Chelsea. Deux ans plus tard, l'hypothèse d'un retour à Londres apparait.

C'est El Nacional qui révèle l'information. Lancées par Chelsea, des discussions informelles auraient débuté. Selon le média espagnol, le propriétaire du club londonien, Roman Abramovich, est "de plus en plus certain" qu'Eden Hazard peut redevenir le joueur qu'il était lorsqu'il a quitté les Blues.

Toujours d'après El Nacional, Chelsea aurait déjà sondé la direction madrilène au sujet de l'international belge qui, de son côté, ne serait pas contre un retour au bercail. Pour récupérer Hazard, Abramovich n'est en revanche pas prêt à faire des folies financières, même s'il serait enclin à débourser jusqu'au 40 M€.