Chelsea - N'Golo Kanté, la fin de l'aventure anglaise ?

Depuis cinq saisons, N'Golo Kanté est un des meilleurs milieux de terrain de Premier League. A Leicester ou a Chelsea, l'international français s'est construit un palmarès hors du commun pour un joueur qui était inconnu quand il a traversé la Manche. Double champion d'Angleterre, vainqueur de la Ligue Europa mais aussi de la FA Cup, le joueur de l'année 2017 a mis un royaume entier à ses pieds. Mais cet été, il pourrait s'en aller dans un autre championnat. Chelsea ne compte plus autant sur lui que par le passé et l'intérêt de clubs étrangers pourrait convaincre la direction londonienne de se séparer d'un de ses cadres.



N'Golo Kanté n'est plus aussi indiscutable à Chelsea



Depuis plusieurs semaines, le natif de Paris est annoncé sur le départ. Le joueur de 29 ans reste sur une saison compliquée durant laquelle il a enchaîné les blessures. Si Frank Lampard a salué les qualités de l'ancien caennais, il n'a pas eu l'occasion de les exploiter comme ses prédécesseurs. N'Golo Kanté a été plusieurs fois blessé. Pour la première fois depuis qu'il a signé en Angleterre, il a joué moins de 25 matchs de championnat en une saison. Et son absence n'a pas vraiment handicapé le jeu des Londoniens. Quand le Français était sur la touche, les Blues ont gagné 12 de leurs 16 matchs, ne perdant que deux fois. Ce rendement a été rendu possible par une paire Kovacic-Jorginho très efficace qui prouve que Kanté n'est peut-être pas aussi indispensable qu'on le laisse croire à Stamford Bridge. A l'étranger, il est pourtant suivi par les meilleurs clubs et ses qualités espérées dans n'importe quel club. Une chance pour le club de Roman Abramovitch. Après la folie dépensière du mois de juillet, le finaliste de la dernière FA Cup a besoin de liquidités. Vendre un joueur dont la côte sur le marché des transferts est aussi élevée que celle de N'Golo Kanté est une aubaine pour renflouer les caisses.



Retrouver Antonio Conte à l'Inter pour remporter de nouveaux trophées ?



D'après la Gazzetta dello Sport, le champion du Monde français n'est pas sur la liste des transferts mais ses dirigeants sont prêts à négocier une vente avoisinant les 50 millions d'euros. Une somme conséquente aux airs de bonnes affaires pour un joueur aussi talentueux que N'Golo Kanté. Le Real Madrid mais surtout l'Inter Milan d'Antonio Conte, son ancien entraîneur à Chelsea, pensent à lui. En Italie, le nom du milieu de terrain est régulièrement annoncé du côté de Giuseppe Meazza. Dans un été compliqué économiquement et surtout à l'Inter Milan où l'entraîneur se bat pour obtenir de nouveaux renforts après les achats des derniers mois, les négociations s'éternisent. Mais elles pourraient bientôt aboutir. Le club lombard doit d'abord vendre avant de pouvoir formuler une telle offre. C'est pour cette raison qu'il a laissé filer Sandro Tonali à l'AC Milan. Tout pourrait être bientôt mis en place pour attirer l'international français. N'Golo Kanté pourrait alors rejoindre l'Italie pour commencer un nouveau quinquennat avec l'espoir qu'il connaisse autant de succès qu'en Angleterre.



Lampard : "Kanté n'a pas le même rôle que celui de Makelele à l'époque"