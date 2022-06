Manchester United a des vues sur l’international anglais de Chelsea, Mason Mount. Le milieu de terrain se trouve dans une impasse contractuelle avec les Blues et les responsables des Red Devils comptent bien en profiter.

Chelsea dépouillé de son meilleur élément ?

Si l’on en croit une information de The Sun, Manchester United prévoit de faire une grosse offre pour se payer les services de l’ancien sociétaire de Derby County, et qui est considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs à son poste en Premier League. Ils passeront à l’offensive dès qu’ils seront sûrs que le joueur est désireux de les rejoindre et qu’il n’y a aucune chance pour qu’il rempile du côté de Stamford Bridge.



Lors de la saison qui vient de s’achever, Mount a été l’élément le plus décisif des Blues avec 13 réalisations et 16 passes décisives à son actif. Celui qui le suit dans ce classement, en l’occurrence Kai Havertz, ne compte que 19 gestes décisifs (but ou passe). Mount est aussi le deuxième joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel derrière Antonio Rudiger.