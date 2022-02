La charnière centrale de Chelsea risque d’être totalement renouvelée au terme de cette saison. Andreas Christensen, Antonio Rüdiger et César Azpilicueta seront alors tous en fin de contrat et la tendance pour chacun des trois est à un départ. La direction du club anglais commence déjà à anticiper ces cessions en masse. Deux arrières de qualité figurent dans son viseur.

Une cible (trop) prestigieuse pour Chelsea

Les Blues ont toujours un œil sur Jules Koundé qu’ils avaient tenté de faire signer l’été dernier, mais le Français n’est pas leur unique cible. Selon le journaliste Fabrizio Romano, ils songeraient à Marquinhos, le capitaine du PSG. Ce dernier est très attaché à son club francilien et, à Londres, on ne se fait pas trop d’illusions quant à la concrétisation de cette piste, mais on est disposé à tenter sa chance. Qui sait, après avoir réussi à enrôler Thiago Silva, le club champion d’Europe parviendra peut-être aussi à enrôler son ancien compère du côté du Parc ? Ça fera à coup sûr le bonheur de Thomas Tuchel, qui retrouverait sa paire centrale à Paris.