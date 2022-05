C'est ce qu'affirme Mundo Deportivo, qui rapporte que la position de Chelsea est le seul point de blocage au transfert du joueur de 31 ans. L'Espagnol a encore un an de contrat à Stamford Bridge. Le FC Barcelone souhaite obtenir la réponse de Chelsea le plus rapidement possible. S'ils échouent dans leur offre pour Alonso, ils se tourneront vers d'autres candidats, comme Javi Galan du Celta, que Xavi Hernandez admire beaucoup.

Alonso tout proche du Barça



L'agent d'Alonso, Fali Ramadani, est actuellement à Londres pour rencontrer Chelsea et tenter de trouver une solution. Le club londonien serait réticent à laisser Alonso partir au Camp Nou. Alonso est à Chelsea depuis six saisons et pense qu'un changement d'air est nécessaire. Le joueur espère que Chelsea lui permettra de partir pour un prix raisonnable afin de faciliter la transaction.