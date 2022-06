Avec seulement 15 buts inscrits en 44 matchs sous les couleurs de Chelsea cette saison, Romelu Lukaku fait figure incontestable de grosse déception du mercato estival 2021. L'international belge, recruté par les Blues à l'Inter Milan pour une somme avoisinant les 115 millions d'euros, n'est pas parvenu à s'acclimater au sein du dispositif de Thomas Tuchel. Une réunion aurait eu lieu entre le technicien allemand, le nouveau dirigeant du club londonien, Todd Boehly et l'attaquant de 29 ans, indiquant que son avenir pourrait bien s'écrire en pointillé du côté de Stamford Bridge.

Une seule option possible



Compte tenu de la valeur actuelle du natif d'Anvers, une vente n'est toutefois pas envisageable, reste alors la possibilité d'un prêt qui selon Sky Italia reste l'option la plus plausible afin de faciliter le départ de l'ex-Red Devil. À noter également que les premières frictions entre l'écurie britannique et l'ancien d'Everton avaient débuté à la suite d'une sortie médiatique au cours de laquelle l'avant-centre des Diables Rouges avait exprimé son souhait de revenir jouer en Serie A. Et par la même occasion son affection envers les Nerazzurri. Un comportement qui lui avait valu une mise à l'écart sur le banc des remplaçants par l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, avant sa réintégration dans le groupe à la suite d'excuses publiques à l'égard du club.