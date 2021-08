Chelsea : Lukaku fait son retour

Lukaku revient avec un autre statut

Chelsea réussit l’un des gros coups de l’été. Les Blues ont officialisé le retour de Romelu Lukaku (28 ans) au club, sept ans après son départ. Une opération XXL valorisée à 115 M€ selon les médias britanniques. « L'un des attaquants les plus prolifiques du football européen, Lukaku est de retour dans le club qu'il a soutenu quand il était jeune et où il n'a pas fini de travailler, puisqu'il était sur nos livres entre 2011 et 2014. Le Belge a signé un contrat de cinq ans et ajoutera une puissance offensive de feu à l'équipe de champions d'Europe de Thomas Tuchel », informe le club londonien via un communiqué.C’est l’un des meilleurs attaquants du Vieux Continent, devenu irrésistible dans tous les clubs où il est passé et en sélection (95 capes, 61 buts), qui fait son retour à Stamford Bridge après une première expérience timide, pendant laquelle il n’a pas marqué un seul but et enchainé les prêts. Le Belge a pris une autre dimension ces deux dernières saisons avec l’Inter Milan. Auteur de 64 buts en 95 matches, il a martyrisé les défenses de Serie A et terminé à la deuxième place du classement des buteurs de l’exercice 2020-2021, avec 24 réalisations.Sûr de ses forces, l’avant-centre formé à Anderlecht arrive avec une une soif de buts et un désir de titres débordants. « J'ai soutenu Chelsea quand j'étais enfant et maintenant, revenir et essayer de les aider à gagner d'autres titres est un sentiment incroyable. La façon dont le club évolue correspond parfaitement à mes ambitions, à 28 ans et juste après avoir remporté la Serie A. Je pense que cette opportunité arrive au bon moment et j'espère que nous pourrons avoir beaucoup de succès ensemble », a-t-il rapporté dans le communiqué. Une pointure fait son come-back au Royaume. Les fans du club vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe peuvent déjà saliver.