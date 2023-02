Chelsea : les Blues ont cassé leur tirelire pour Enzo Fernandez

Chelsea a donc bel et bien cassé sa tirelire pour boucler la venue d'Enzo Fernandez dans les dernières minutes du mercato hivernal. Cette nuit, alors que le club de Londres était sur le devant de la scène concernant l'imbroglio du prêt d'Hakim Ziyech au PSG, il a réussi à conclure le transfert du milieu de terrain champion du monde avec l'Argentine. Ce dernier débarque en provenance du Benfica Lisbonne et il va rapporter très gros au club portugais puisque le meilleur jeune joueur du Mondial au Qatar est parti contre la somme de ... 121 millions d'euros.

Fernandez signe avec les Blues

Longtemps désiré par les dirigeants londoniens, Fernandez va donc bien porter le maillot de Chelsea et ce dossier a trouvé un épilogue heureux après plus d'un mois de négociations. Le milieu de terrain de l'Albiceleste a signé un contrat d'une durée énorme étant donné qu'il est lié avec le club de Londres jusqu'en 2031. Chelsea a donc encore contourné le système afin d'échelonner son très gros paiement dans ce transfert. Le Benfica Lisbonne a officialisé le départ de sa pépite dans la nuit et Graham Potter va pouvoir bénéficier d'un remplaçant de qualité à Jorginho, parti à Arsenal durant la soirée. Chelsea aura donc bouclé un mercato d'hiver très conséquent, où Malo Gusto, Mykhailo Mudryk et Benoît Badiashile notamment ont débarqué contre des gros chèques.