Chelsea : Le salaire proposé à Campos pour un départ immédiat du PSG

Chelsea espère convaincre Luis Campos de quitter le PSG. C'est ce qu'a affirmé une information de The Times le week-end dernier, et ce mardi Le Parisien indique que l'actuel 6ème de Premier League serait déterminé afin d'atteindre son objectif. En effet, le club anglais dirigé par l'Américain Todd Boehly aurait proposé un salaire annuel de 8 millions d’euros à l'actuel conseiller football du PSG afin de le voir quitter le Parc des Princes le plus rapidement possible. L'idée première des Blues - désormais entraînés par Graham Potter - serait que Campos dirige les deux prochains mercatos (en janvier puis cet été).

Manchester United possiblement sur les rangs pour Campos

Ainsi, alors que Chelsea a investi comme personne lors du mercato estival - 269 millions d'euros en recrutant notamment Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly ou encore Raheem Sterling - 300 millions d’euros seraient prévus pour les deux prochaines fenêtres du mercato, idéalement pour Campos. Toutefois, selon Le Parisien, un autre grand club anglais (sous une condition) serait intéressé par les talents de l'ancien architecte de l'AS Monaco et du LOSC : Manchester United. Jim Ratcliffe, PDG d’Ineos et actuel propriétaire de l’OGC Nice, souhaiterait voir le dirigeant avec les Red Devils si jamais il parvenait à racheter le club à la famille Glazer.



Sur le plan contractuel, aucune clause n'empêcherait Campos d'accepter la proposition de Chelsea informe le quotidien régional. Cependant, alors qu'il exerce actuellement au Celta Vigo et au PSG, le natif d'Esposende ne peut pas travailler en faveur de plus de trois clubs. Un départ semble toutefois "improbable à court terme", selon Le Parisien, qui explique que les Blues devraient dédommager le PSG pour que cela survienne.