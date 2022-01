Antonio Rudiger, le très convoité défenseur allemand, n’a pas encore dit non à une prolongation de contrat au sein de son club actuel de Chelsea. Néanmoins, ses prétentions salariales paraissent tout simplement être trop élevées pour qu’on puisse envisager une suite commune pour les deux parties.

Rudiger veut plus du double de son salaire actuel

L’arrière, dont le nom a dernièrement été mentionné du côté du PSG et du Real, demande 55M€ sur quatre ans pour pouvoir rempiler avec les Blues. Des émoluments colossaux et qui représentant plus du double que ce qu’il touche aujourd’hui et qui aussi feraient de lui le quatrième joueur le mieux payé de l’effectif des champions d'Europe derrière N’Golo Kanté, Romelu Lukaku et Timo Werner. Les chances de voir la direction du club londonienne céder aux caprices de son joueur sont quasi nulles et c’est pourquoi un divorce au sortir de la campagne en cours parait inévitable.