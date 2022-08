Le FC Barcelone et son entraineur Xavi restent très intéressés par le capitaine de Chelsea, César Azpilicueta. L'international espagnol, qui est dans la dernière année de son contrat, est même une cible prioritaire des Blaugrana. Cependant, le club catalan sait que la tension est montée d'un cran avec les Blues la semaine dernière après qu’ils les aient devancés pour le recrutement de l’international tricolore, Jules Koundé.

Contact rompu entre le Barça et Chelsea

Il se murmure que Chelsea a rompu toute communication avec le Barca à la suite de ce transfert. Du côté du Camp Nou, on attend donc que les choses se tassent un peu pour pouvoir passer à l’offensive au sujet de l’ancien Marseillais. Il reste encore du temps pour boucler ce dossier vu que le mercato estival ne s’achève que dans un mois.

Selon le quotidien AS, Xavi a appelé Azpilicueta ces dernières 24 heures pour lui demander de rester "calme" et "patient" en attendant que les deux clubs apaisent leurs tensions. Le Barça reste confiant quant à la signature de l’expérimenté défenseur pour une somme qui devrait avoisiner les quatre millions d'euros (hors bonus).