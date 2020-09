Chelsea : Le dialogue se poursuit pour Mendy

Il ne reste qu'un peu plus de trois semaines d'ici la fin du Mercato, programmée le 5 octobre. Chelsea aura-t-il le temps d'obtenir la signature d'Edouard Mendy avant cette date butoir ? En tout cas, les négociations poursuivraient leur cours, tant entre le joueur et le club londonien qu'entre ce dernier et Rennes. D'après les informations de L'Equipe, les dirigeants bretons n'accepteraient de céder leur dernier rempart que contre un chèque de 30 millions d'euros minimum. Les Blues, dont l'offre initiale de 20 millions d'euros a par conséquent été refusée, n'auraient pas abdiqué.

Tomori, la pièce manquante pour débloquer le dossier Mendy ?

Un élément pourrait toutefois faire pencher la balance sans atteindre la somme escomptée : Fikayo Tomori. Désireux de renforcer sa défense centrale, le SRFC - qui a échoué à attirer Tanguy Kouassi (Bayern Munich) et Axel Disasi (Reims) - lorgnerait l'international anglais de 22 ans. Sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2024, le natif de Calgary pourrait être prêté aux Rouge et Noir, qui faciliteraient en contrepartie le départ de Mendy. Le quotidien sportif précise en outre que Florian Maurice et sa cellule de recrutement suivraient toujours Diego Godin (Inter Milan).