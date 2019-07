Chelsea: Lampard a négocié encore 6 heures mercredi

Frank Lampard devrait très prochainement s'engager avec Chelsea. Celui qui a permis à Derby County de montrer en Premier League va donc revenir dans un club qu'il connaît bien pour y avoir fait la majorité de sa carrière de joueur. Toujours est-il que si certains médias faisaient état d'un report de l'officialisation de son retour en raison d'une panne des réseaux sociaux, Lampard a surtout continué de négocier les termes de son contrat jusqu'à 1h30 du matin, affirme Sky Sports qui diffuse une vidéo montrant une voiture quittant Stamford Bridge en pleine nuit.

Frank Lampard left Stamford Bridge around 1.30am after spending around six hours inside finalising his contract with Chelsea. pic.twitter.com/6Qm6YlfDrD