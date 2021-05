Chelsea : L'AC Milan va accélérer pour Giroud

Vainqueur de la Ligue des Champions samedi suite au succès de Chelsea contre Manchester City (1-0), Olivier Giroud est dans le flou concernant son avenir. Sous contrat jusqu'au 30 juin prochain avec l'équipe dirigée par Thomas Tuchel, l'attaquant devrait quitter les Blues d'ici peu. Resterait alors à définir son point de chute qui pourrait se trouver en Italie. Désireux de le signer, l'AC Milan devrait enclencher la vitesse supérieure sur le dossier, à en croire les informations dévoilées par Sky Italia ce lundi.

Une réunion dans les prochains jours ?

Breakfast with my new baby 🏆💙🤩🙏🏼 pic.twitter.com/20G7Bytk71

— Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) May 30, 2021





Avec son profil de pivot, l'ancien joueur de Montpellier et d'Arsenal représenterait un type de joueur similaire à celui qui était incarné par Mario Mandzukic qui a quitté l'AC Milan il y a quelques jours, à l'issue de son contrat de six mois. En terminant second du dernier exercice de Serie A, le club lombard s'est octroyé le droit de disputer la prochaine Ligue des Champions et cela pourrait constituer un solide argument afin de convaincre Giroud. En outre, Sky Italia indique qu'une rencontre entre la direction des Rossoneri et l'entourage du joueur serait prévue dans les prochains jours afin d'établir des contacts plus concrets sur le possible mouvement du champion du monde 2018. Si d'aventure Giroud rejoignait la Serie A, il découvrirait alors un nouvel horizon, alors qu'il n'a jamais évolué en Italie jusqu'ici dans une carrière marquée par de nombreuses réponses aux doutes.