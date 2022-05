Pendant plusieurs années, Chelsea était complètement opposé à l’idée de vendre N’Golo Kanté, l’un de ses hommes forts. Ce n’est plus le cas. Désormais, les responsables londoniens sont enclins à se séparer de l’international tricolore.

Tuchel ne croit plus en Kanté

Le média britannique The Athletic affirme que Chelsea est disposé à laisser partir Kanté cet été et pour un prix réduit qui plus est. L’intérêt croissant de Manchester United envers l’ancien caennais a fait réfléchir les décideurs londoniens, surtout que ce dernier n’a plus qu’un an dans son contrat actuel à Stamford Bridge.



Durant la saison qui vient de s’écouler, Kanté n’a pas vraiment répondu aux attentes. Certes, il a joué 41 matchs mais il était souvent à la peine physiquement. Il ne serait pas exagéré d’affirmer que c’était sa pire campagne du côté de Stamford Bridge. Même s’il l’a longtemps loué par le passé, Thomas Tuchel ne semble donc plus compter sur lui.