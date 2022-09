Six ans après son arrivée à Stamford Bridge, N'Golo Kanté reste une valeur sûre du Chelsea FC. Du moins lorsqu'il joue, car depuis quelque temps, le milieu de terrain tricolore à tendance à se blesser régulièrement. Un point qui fait que les discussions entre le joueur et son club au sujet d'une éventuelle prolongation bloquent. Le temps est compté car le contrat du Tricolore se terminera avec la fin de la saison actuelle.



Pourtant, un dialogue existe bien et comme le confirme The Athletic ce lundi, N'Golo Kanté aimerait prolonger et même terminer sa carrière chez les Blues. Le problème pour le moment, c'est que la proposition faite par la nouvelle direction ne correspond pas aux attentes du joueur. Sous l'ère Roman Abramovich, il était question d'une prolongation de trois ans, avec une année supplémentaire. Mais le média anglais explique que la nouvelle direction lui a proposé en août une prolongation réduite de deux ans, assortie d'une saison supplémentaire.

Des candidats à l'affût

Une dernière offre qui n'a pas plu au natif de Paris qui l'a donc refusée. Pour l'heure, le dossier est donc à l'arrêt et les éventuels candidats à l'accueil du champion du monde 2018 se tiennent déjà prêts. Le média évoque ainsi, sans les nommer, deux équipes anglaises, une en France, une en Espagne et une autre en Allemagne. S'il venait à partir, l'homme de trente-et-un ans retrouverait donc sans problème un nouveau club. Mais Chelsea n'a sûrement pas dit son dernier mot.