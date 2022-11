N’Golo Kanté pourrait ne pas faire de vieux os à Chelsea. Son contrat expire au terme de la campagne en cours et la tendance est clairement à une rupture entre les deux parties au bout d’une idylle de sept ans.

Kanté pourrait rester à Londres

L’ancien caennais pourrait cependant ne pas avoir à déménager pour la prochaine étape de sa carrière. Tottenham fait partie de ses courtisans. Le quotidien britannique Daily Express affirme qu’Antonio Conte est un grand admirateur de l’international tricolore et il aimerait l’attirer chez les Spurs après l’avoir déjà coaché chez les Blues. Les deux hommes ont d’ailleurs conquis ensemble le titre de champion d’Angleterre en 2017.



Kanté est prêt à relever un nouveau challenge et donner un nouvel élan à sa carrière. Tottenham est une destination qui devrait lui plaire, car sa priorité est de rester en Angleterre. A noter que le Paris Saint-Germain et le Barcelone sont aussi sur ses traces.