Chelsea : Granovskaia poussée dehors, Tuchel conforté dans ses fonctions

Tuchel soutenu pour le futur



Nous remercions Marina pour ses nombreuses années d'excellents services au club et lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs", a également commenté Boehly.

Chelsea a changé d'ère depuis la fin mai. La vente du club à l'Américain Todd Boehly et son consortium d’investisseurs a été actée le 30 mai dernier, et ce mercredi,Considérée comme la femme de confiance de l'ancien propriétaire Roman Abramovitch, elle avait peu à peu su gravir les échelons au sein du club, passant d'un rôle dans le conseil d’administration (en 2010) jusqu'à celui de directrice générale (depuis 2014). Reconnue pour sa grande exigence sur le marché des transferts, elle avait notamment pesé en faveur d'une prolongation de Didier Drogba, qui pensait à quitter le club en 2009, et également en persuadant le Real Madrid de payer plus de 120 millions d'euros pour obtenir Eden Hazard., peut-on lire sur le communiqué de Chelsea. Nommé président du conseil d’administration, Boehly se chargera des fonctions de directeur sportif par intérim lors du mercato estival. Par ailleurs, le communiqué a conforté Thomas Tuchel et Emma Hayes (à la tête de l'équipe féminine) dans leurs fonctions. "Nous sommes impatients de soutenir Thomas Tuchel, Emma Hayes et leurs équipes, et fournirons un soutien proactif et inflexible pour rendre fiers les fans fidèles de Chelsea et nos partenaires", précisent Behdad Eghbali et José E. Feliciano, deux des nouveaux co-propriétaires. "