Chelsea : Edouard Mendy tout proche

Chelsea est toujours en quête d'un portier cet été. Kepa Arrizabalaga n’ayant pas convaincu le manager londonien Frank Lampard. Le portier basque est loin des attentes générées par son transfert à hauteur de 80 millions d'euros. Selon le Daily Telegraph, les Blues ont donc jeté leur dévolu sur le portier du Stade Rennais Edouard Mendy et seraient d'ailleurs sur le point de compléter cette opération. Le Telegraph affirme ainsi que Mendy coûterait environ 20 millions d'euros et viendrait sur la recommandation de Petr Cech, ancien rennais.

Chelsea réalise un mercato exceptionnel afin d'armer Frank Lampard pour la saison à venir. Les dépenses des Blues ayant déjà dépassé la barre des 200 millions d'euros avant que cet intérêt pour Mendy ne soit dévoilé. Avec des joueurs comme Hakim Ziyech, Kai Havertz ou encore Timo Werner, la concurrence devrait être rude la saison prochaine chez les pensionnaires de Stamford Bridge. De son côté, Rennes tentera de se consoler avec Alphonse Areola, plus vraiment en odeur de sainteté à Paris après le recrutement définitif de l'Espagnol Sergio Rico.





Edouard Mendy will cost in the region of £18million | @Matt_Law_DT https://t.co/Nw5G45I7SE