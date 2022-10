Mikel Arteta a beau être actuellement le manager d’une équipe leader de la Premier League, il ne fait pas l’unanimité. Y compris auprès de ses anciens joueurs. Pierre-Emerick Aubameyang, par exemple, ne le considère pas comme un grand entraineur.

Arteta ne sait pas gérer de gros caractères

« Les grands joueurs et les grands caractères, il ne sait pas les gérer. Il a besoin autour de lui de jeunes joueurs qui ne disent pas un mot », a indiqué Aubameyang au sujet de son ancien coach dans une vidéo. Est-ce une vérité ? Quand on regarde l’effectif des Gunners cette saison, où aucune tête ne dépasse, on peut supposer que ça soit le cas.



L’actuel attaquant de Chelsea a joué pendant deux ans sous les ordres d’Arteta. La relation entre les deux hommes était tendue. L’Espagnol reprochait notamment au Gabonais son manque de rigueur. Le différend s’est accru jusqu’à ce que la séparation devienne inévitable. C’est alors que l’ancien stéphanois a été cédé gratuitement à Barcelone, où il s’est bien relancé. C’était juste avant son retour en Premier League.