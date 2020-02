Meilleur buteur de Chelsea cette saison, Tammy Abraham, qui considère Giroud « comme un frère », aurait aimé voir Edinson Cavani débarquer chez les Blues lors du mercato d'hiver. « Les joueurs dont nous parlions, comme Cavani et d’autres attaquants de haut niveau, sont dans le coup depuis de nombreuses années. Je suis sûr que je marquerai encore quelques points. J'aime la pression et je joue sous pression. Je ne peux pas me plaindre, ça a été une excellente saison jusqu'à présent. Je voudrais continuer. Je voudrais continuer en Ligue des Champions. De plus, il y a encore des grands matches importants à venir pour nous. Je dois juste être prêt et saisir mes opportunités », a indiqué Abraham dans des propos relayés par Goal UK.



L'Anglais a égalemrent couvert Olivier Giroud d'éloges pour son professionnalisme et son attitude envers les jeunes. « C'est comme un grand frère pour moi. Son attitude envers moi a été excellente. À l'entraînement, nous faisons toujours des exercices devant le but et nous avons aussi une compétition après l'entraînement. C'est agréable d'avoir ça parce que j'ai grandi en le regardant parce que c'est un attaquant fantastique, a expliqué l'attaquant de Chelsea. Il a encouragé de nombreux jeunes joueurs. Ces choses se produisent dans le football, parfois vous êtes au sommet et parfois vous ne l'êtes pas. Il s'agit de rester professionnel et aussi concentré que possible pour continuer d'essayer. » Pour rappel, il a été question d'une arrivée de Cavani chez les Blues, mais ce dernier est finalement resté à Paris.